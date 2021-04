Den Tag der Arbeit so begehen, dass er ins 21. Jahrhundert passt

Am 1. Mai nur zu feiern, was einmal errungen wurde, ist zu wenig. Er sollte Anstoß sein, das zu tun, was in der neuen Arbeitswelt nötig ist.

1. Mai 2021: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist besser als vor einem Jahr. So viel zu den guten Nachrichten. Aber für Hunderttausende ist das kein Trost. Mehr als 350.000 Menschen in Österreich haben keine Arbeit, dazu kommen knapp 80.000, die vom Arbeitsmarktservice geschult werden. Und fast 490.000 Personen befanden sich zuletzt noch in Kurzarbeit, sie können zumindest hoffen, bald wieder zu ihrer geregelten Arbeit zurückkehren zu können. 1. Mai - seit 1890 Tag der Arbeit, seit dem ...