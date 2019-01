Der kurze Weg vom Shutdown zum politischen Showdown

In der Politik heißt es immer häufiger: "It's showdown time!" Zum Dauerzustand sollte der starke Drang zur Eskalation nicht werden.

Vor einem Monat hat die Bundesverwaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika ihre Pforten geschlossen und sie seitdem nicht wieder geöffnet. Es ist der längste Shutdown des öffentlichen Sektors in der Geschichte der USA und ein Ende ist vorerst nicht absehbar. Zur Erinnerung: Hintergrund des heftig geführten Streits zwischen dem demokratisch dominierten Repräsentantenhaus und Präsident Donald Trump sind dessen Pläne, an der Grenze zum Nachbarn Mexiko eine Mauer zu errichten.