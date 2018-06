Die Inflation, die Banken, der Staat und eine Flasche Tabasco

Die Angst, dass die Banken einen neuen Flächenbrand auslösen könnten, ist zehn Jahre nach der Finanzkrise noch immer in den Köpfen.

In der Wirtschaft geht es manchmal ganz schön paradox zu. Während Venezuelas Bürger darunter leiden, dass sich ihr Geld bei 13.000 Prozent Inflation so rasant entwertet, dass sie es gar nicht schnell genug ausgeben können, sehnt man in der Europäischen Zentralbank eine etwas höhere Inflation als 1,5 Prozent herbei. Gut, dazwischen liegen Welten, aber seit es Geld gibt, gehört dessen Entwertung zu den ganz großen Ängsten der Menschen.