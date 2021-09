Die Wirtschaft erholt sich schnell, die Gesellschaft nicht

Nach den Anschlägen von 2001 hat sich die Wirtschaft in den USA rasch erfangen. Die langfristigen Schäden wirken bis heute nach.

Nur zwei Wochen nach dem Einsturz der Zwillingstürme des World Trade Centers in New York schrieb Robert Reich, von 1993 bis 1997 Arbeitsminister in der Regierung von Präsident Bill Clinton: "Die Terroristen haben versucht, das Herz des amerikanischen Kapitalismus zu zerschlagen. Dass der amerikanische Kapitalismus lebt und wohlauf ist, zeigen wir am besten, indem wir ihm mit unseren Kreditkarten so viel wie möglich geben." Patriotischer Konsum als Bürgerpflicht - das ist eine Therapie, die die USA in der Geschichte immer ...