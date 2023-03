Ein heißer Tipp für Banker, die ihren Job gut machen wollen. Sie sollten nicht der Versuchung erliegen, so cool wie ihre Kunden zu sein.

In den USA gehen binnen einer Woche drei Regionalbanken den Bach hinunter, eine weitere wird von den Großen der Branche aufgefangen. Und in der Schweiz muss die Notenbank der Credit Suisse einen 51 Mrd. Euro teuren Rettungsring zuwerfen, um Schlimmeres zu verhindern. Das reichte, um Erinnerungen an die große Finanzkrise hochkommen zu lassen und die Angst, dass sich die Dinge wiederholen. Aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.

Denn das Geschäft, das die Silicon Valley Bank (SVB) ...