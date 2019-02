Erlaubte und verbotene Wege im Dickicht des Steuerdschungels

Konzerne, die legal Steuern vermeiden, landen am Pranger. Hingegen gilt der, der Steuern hinterzieht, als Schlaumeier. Ist das fair?

Zwischen 50 und 190 Milliarden Euro an Steuern werden in Europa pro Jahr vermieden, weil die potenziellen Zahler - in der Regel international tätige Konzerne - Schlupflöcher in den Gesetzen finden. Die Zahl stammt aus dem Bericht des Steuerexperten Richard Murphy, den er im Auftrag der Sozialdemokraten im EU-Parlament erstellt hat. Die große Bandbreite ist Indiz für die schlechte Datenlage (von 2015) - ungeachtet dessen geht es um enorm hohe Summen, die in den Staatshaushalten fehlen.