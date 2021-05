Freiwillig zu verzichten ist ein feiner Zug, aber nicht immer richtig

Über die Bescheidenheit - oder: Wenn zwei das Gleiche tun und auf viel Geld verzichten, ist das noch lange nicht dasselbe.

Wirtschaftskrisen bringen mit sich, dass viele den Gürtel enger schnallen müssen, um finanziell irgendwie über die Runden zu kommen. Der Verzicht erfolgt aus der Not und ist in der Regel nicht freiwillig. Umso bemerkenswerter ist es, wenn jemand mitten in der Krise aus freien Stücken verzichtet, noch dazu auf Geld.

Damit sind wir bei Mario Draghi, der vor drei Monaten das Amt des Ministerpräsidenten in seiner Heimat Italien übernommen hat. Er hat nun angekündigt, auf das ihm zustehende ...