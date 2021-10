Links und rechts führen am Markt in die Sackgasse

Der britische Premierminister Boris Johnson ist für flotte Sprüche bekannt. Beim Parteitag der Konservativen dürfte er den Bogen aber überspannt haben. Zumindest sahen das viele Wirtschaftstreibende so. Dass Johnson ihnen den Schwarzen Peter dafür zuschob, dass es in Großbritanniens Wirtschaft nicht gut läuft, kam nicht gut an. Das alte Wirtschaftsmodell habe ausgedient, sagte Johnson, er werde alles tun, um eine Volkswirtschaft mit hohen Löhnen, hohen Qualifikationen und hoher Produktivität zu schaffen. "Ich kann es nicht erwarten, zu gehen - ich ...