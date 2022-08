Notenbanker in der Bredouille

Wie Politiker müssen sich auch die Währungshüter der Vertrauensfrage stellen.

Notenbankern geht es derzeit wie Politikern. Sie können es niemandem recht machen. Die Regierenden können noch so viele Maßnahmen gegen die Teuerung ergreifen und Geld unter das Volk streuen - es reicht nicht. Kaum legen sie den Deckel auf den Preis für ein bestimmtes Gut, erschallen die Rufe nach weiteren Erleichterungen. Eine Bremse für den Strompreis? Schön und gut. Aber was ist mit Gas? Und was gibt es für jene, die mit Pellets und Öl heizen? Die Politik dürfe auch ...