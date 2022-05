Prince Charles, Boris Johnson und der Wohlstand der Nationen

Premier Boris Johnson will von der EU abrücken. Der kurzfristige politische Erfolg könnte sich wirtschaftlich als Pyrrhussieg erweisen.

Die Zeremonie wirkt aus der Zeit gefallen, aber die britische Monarchie hält unbeirrt an ihren Traditionen fest. Dazu zählt auch die mit Pomp zelebrierte Eröffnung der neuen Legislaturperiode des britischen Parlaments durch die Rede der Königin. Heuer kam es zu einer Premiere. Erstmals hielt der 73-jährige Prince of Wales in Vertretung seiner Mutter die Queen's Speech.

Da saß mit Thronfolger Charles also einer, der im vorgerückten Alter endlich zumindest eine Hand an der Krone hat, und verlas die ...