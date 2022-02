Sind Wirtschaftssanktionen nur ein Blasrohr oder eine Bazooka?

Weil niemand in den Krieg eintreten will, den Putin vom Zaun gebrochen hat, bleibt nur, ihn wirtschaftlich in die Knie zu zwingen.

Historiker begleitet der Vorwurf, sie machten es sich leicht. Sie betrachteten die Dinge im Rückblick und wüssten dann, was man besser machen, welches Unheil man verhindern hätte können. Das liegt in der Natur der Profession, birgt aber die Chance, aus der Geschichte zu lernen. Manchmal haben Historiker allerdings das Glück, mit ihren Erkenntnissen ganz nah am Puls der Zeit zu sein. So wie Nicholas Mulder, der an der Cornell University forscht und dessen Buch "The Economic Weapon" vor einem Monat ...