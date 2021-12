Temporäre Inflation? Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit

Ist der starke Preisanstieg ein vorübergehender Zustand oder von Dauer? Auf diese Frage kann nur die Zeit eine Antwort geben.

Wann immer Notenbanker in den vergangenen Wochen und Monaten auf die stetig steigende Inflation angesprochen wurden, lautete die eintönige Antwort, es handle sich um ein temporäres Phänomen. Wenn sich die Probleme in den Lieferketten entspannten und die Basiseffekte der stark gestiegenen Energiepreise ausliefen, werde die Inflation wieder sinken. Diese These hält der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, zwar aufrecht. Dennoch hat er die bisher als unumstößlich geltende Sprachregelung quasi im Vorbeigehen geändert. Er denke, es sei vermutlich ein guter Zeitpunkt, ...