Über das Wesen der Spekulation und ihren schlechten Ruf

Dass über die Gründe der Finanznot der Wien Energie - war es Spekulation? - munter spekuliert wird, gibt dem Fall eine ironische Note.

Seit die Wien Energie über das Wochenende wegen ihrer Geschäfte an der Leipziger Strombörse in finanzielle Bedrängnis geriet und sich das Land Wien um Hilfe an den Bund wenden musste, hat sich die Mutmaßung, hier seien Spekulanten am Werk gewesen, verselbstständigt. Ergo wird seit Tagen vom Finanzminister abwärts darüber spekuliert, ob sich die Händler bei der Wien Energie verspekuliert haben.

Im umgangssprachlichen Verständnis kann man "spekulieren" gleichsetzen mit "nichts wissen, aber den gegenteiligen Eindruck erwecken wollen". Dieses Prinzip ...