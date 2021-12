Weggezoomt - die neue Art, sich von Mitarbeitern zu trennen

900 Mitarbeiter erhalten die Kündigung via Zoom. In der Pandemie erleben wir alte Unsitten in neuer Qualität - leider ist sie gesunken.

Zu den vielen Änderungen in der Berufswelt, die die Pandemie mit sich gebracht hat, zählt auch der exponentiell gestiegene Einsatz von Videokonferenzen. Aus der Not der Lockdowns geboren, sind die virtuellen Formate gekommen, um zu bleiben. Vielleicht nicht in der gleichen Intensität wie jetzt, aber sie werden so wie das Coronavirus nicht mehr weggehen. Was wir auch gelernt haben: dass sie das persönliche Gespräch nicht ersetzen können. Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür war dieser Tage eine Videokonferenz bei ...