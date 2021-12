Wenn auf einmal nichts mehr geht

Anders als erwartet zieht sich die Pandemie auch ins nächste Jahr. Die Wirtschaft hat sich trotz aller Unbilden als widerstandsfähig erwiesen. Deshalb überwiegt trotz allem die Zuversicht, dass sich die Menschen auf dem Weg zurück in die Freiheit von einem Virus nicht aufhalten lassen.

Ein 400 Meter langes Containerschiff steht diagonal im Suezkanal. Es gibt kein Vor und kein Zurück, der Ozeanriese steckt fest. Es gibt auch kein Vorbeikommen. Anfangs gibt es hilflose Bemühungen mit im Vergleich winzigen Baggern, eines der größten Containerschiffe der Welt wieder frei zu bekommen. Dann werden Spezialfahrzeuge eingesetzt, dennoch dauert es sechs Tage, bis die "Ever Given" gedreht und der Schiffsverkehr in der Wasserstraße wieder aufgenommen werden kann. Eine weitere Woche vergeht, bis der Rückstau von mehr als 400 ...