Wenn "grenzenlose" Freundschaft zu einem Grenzgang wird

Chinas Lavieren im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine stellt das Verhältnis zum Westen auf eine harte Belastungsprobe.

3000 Delegierte nicken das von der Regierung vorgelegte Programm einstimmig mit Applaus ab. Mit so etwas wie Klubzwang muss sich die Kommunistische Partei Chinas nicht herumschlagen. Im Nationalen Volkskongress, dessen Plenarsitzung am Freitag zu Ende ging, wissen alle Abgeordneten, was sie zu tun haben. Sie segneten eine satte Erhöhung des Militäretats ebenso einmütig ab wie das Ziel von 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum für 2022. Es ist die niedrigste Vorgabe der Partei seit drei Jahrzehnten - die Folgen der Pandemie, die Immobilienkrise ...