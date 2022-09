Auch Rafael Nadal dachte schon ans Karriereende

Wie lange spielen Nadal und Novak Djoković noch? Derzeit kämpfen beide um ihre Fitness, ein baldiger Rücktritt ist aber kein Thema (mehr).

Der Rücktritt von Roger Federer (41) am Wochenende beim Laver Cup hat auch die Frage aufgeworfen, an welchem Punkt ihrer Karrieren seine jahrelang härtesten Rivalen angekommen sind. Zumal sowohl Novak Djokovic als auch Rafael Nadal aktuell mit körperlichen Problemen kämpfen. Beim Spanier ist das mittlerweile leider keine Ausnahme mehr, dennoch überraschte er nun in London mit der Aussage, dass er sich auch bei den US Open einen Riss im Bauchmuskel zugezogen hatte. "Eine Anhäufung von formidablen Unglücken" nannte Nadal (36) ...