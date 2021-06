Bekommt Dominic Thiem noch die Chance zur Trendwende?

Pleiten, Motivationsprobleme und nun auch noch verletzt: 2021 ist für Österreichs Tennisstar wie verhext. Nun muss Thiem zunächst auf eine milde Diagnose hoffen.

Die unmittelbare sportliche Zukunft von Dominic Thiem nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe beim Rasenturnier in Mallorca ist ungewisser denn je. Auch eine erste MRI-Untersuchung im Krankenhaus von Palma brachte noch keinen Aufschluss über den Grad der Verletzung am rechten Handgelenk. "Die Resultate waren nicht so klar, daher habe ich beschlossen, nach Barcelona zu fliegen und es von einem Spezialisten anschauen zu lassen. Ich hoffe, ich bekomme in den nächsten Tagen eine klare Diagnose", sagte Österreichs Tennisstar, der am Dienstagabend zum Auftakt ...