Der erste Urlaub seit sieben Jahren kam zu früh

Am Beispiel Emma Raducanu in Linz: Wie wichtig Topstars für ein Tennisturnier sind.

Am Dienstag hatte die Anspannung bei Sandra Reichel den Höhepunkt erreicht. "Daumen halten, dass zumindest eine von den beiden gewinnt", sagte die Turnierdirektorin des WTA-Turniers in Linz. Simona Halep erfüllte ihren Wunsch und zog sogar ins Halbfinale ein, Emma Raducanu hingegen verlor ihren Dreisatzkrimi im Achtelfinale. Ein Topstar ist also noch dabei. Immerhin. Wie wichtig große Namen für Turnierveranstalter sind, wird erst klar, wenn man in diesem Fall über Linz und Österreich hinausblickt.

Freilich geht es auch darum, ...