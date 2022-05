Die Nummer eins gegen den Rest der Tenniswelt

Iga Swiatek hatte erstmals zu kämpfen, ihre Gegnerin sprach ein Tabuthema an. Und "Wunderkind" Coco Gauff feiert ihren bisher größten Erfolg.

Ist sie doch nicht unschlagbar? Zumindest leise Hoffnungen darf sich die Konkurrenz machen, nachdem Iga Swiatek (21) im Achtelfinale der French Open gegen Zheng Qinwen einen Satz abgegeben hat. Das 6:7(5), 6:0, 6:2, der 32. Sieg in Folge, wirkte auch auf die Nummer eins der Welt hart erkämpft. "Ich war in Schwierigkeiten", gestand die Polin. Am Selbstvertrauen nagt das aber nicht. Im Gegenteil: "Es ist großartig, dass ich einen Weg und Lösungen gefunden habe." Ihre jüngste Niederlage datiert vom Februar.

