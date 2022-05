"Tennis-Falco" jubelt in Paris - und Anif mit ihm

Sebastian Ofner qualifiziert sich für den Hauptbewerb in Roland Garros, wo Dominic Thiem auf Hugo Dellien trifft.

2017 in Wimbledon, bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier überhaupt, war Sebastian Ofner die Sensation. Als Qualifikant spielte sich der Steirer bis in die 3. Runde und machte - auch aufgrund seiner Frisur - als "Tennis-Falco from Austria" Schlagzeilen. Erst gegen

Alexander Zverev war sein Erfolgslauf zu Ende. Fast fünf Jahre sollte es dauern, bis Ofner nun wieder in einem Grand-Slam-Hauptbewerb steht. "Erstes Mal Roland Garros, es ist großartig", sagte der 26-Jährige, der erst im April nach monatelanger Verletzungspause sein ...