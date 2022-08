Die Topstars straucheln der Reihe nach

Rund zwei Wochen vor Beginn der US Open scheint der Kreis der Favoriten so groß zu sein wie wohl Jahre nicht mehr. Das lassen zumindest die Ergebnisse beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montréal vermuten. Denn die einen Topstars waren dort erst gar nicht am Start und die anderen sind schon ausgeschieden. Keiner der drei Topgesetzten erreichte das Achtelfinale. Zunächst scheiterte Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz trotz Matchbällen am US-Amerikaner Tommy Paul 7:6(4), 6:7(7), 3:6, dann warf Nick Kyrgios im Zweitrundenschlager die Nummer eins ...