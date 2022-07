Dominic Thiem: Auf der Suche nach der Form drängt die Zeit

Warum Österreichs Tennisstar bis zum Herbst Ergebnisse liefern muss.

Nach sieben Erstrundenniederlagen und einem folglich "dringend benötigten" mehrwöchigen Trainingsblock hat Österreichs Tennisstar Dominic Thiem in Salzburg sein Comeback nach der Handgelenksverletzung neu gestartet. Wenngleich es auch beim ATP-Challenger im Volksgarten nicht für den erhofften Erfolgslauf reichte, so stand zumindest der erste Sieg seit fast 14 Monaten zu Buche. "Solche Matches erwarten mich in den kommenden Wochen. Ich muss mich noch steigern, die Schwächephasen ausmerzen und dann solche Gegner auch wieder schlagen", sagte Thiem nach der Dreisatzniederlage im Achtelfinale gegen ...