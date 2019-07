Dominic Thiem fiebert zwei Premieren entgegen

Bevor Österreichs Tennisstar um seinen ersten Titel in Hamburg spielt, wird es bei der Vorpremiere seiner Dokumentation in Wien aufregend.

Die Turnierpause war nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon länger als erhofft. Ab kommender Woche geht es für Dominic Thiem aber wieder Schlag auf Schlag. Zunächst startet Österreichs Tennisstar sein Sandplatz-Intermezzo in Hamburg, dann folgt Kitzbühel, von wo aus es direkt zur hochdotierten Hardcourt-Tour in Nordamerika geht. Montreal, Cincinnati und die US Open stehen bis Anfang September auf dem Programm. "Zuerst zählt mal nur Hamburg und Kitzbühel. Dort will ich meine ersten Titel holen", sagt der jeweils als Nummer eins gesetzte Weltranglistenvierte.

Nach Trainingstagen in der Südstadt mit Nicolás Massú kommt es aber schon am Mittwoch zu einer aufregenden Vorpremiere. Im Wiener Filmmuseum wird einem exklusiven Publikum die Dokumentation "Der Thiem-Spirit! Dominic und sein Aufstieg zum Tennisidol" präsentiert. Servus TV hatte den 25-Jährigen von November bis zu den French Open begleitet. "Das wird auch für mich spannend und für die Zuschauer umso interessanter, weil die Kamera in diesen Monaten wirklich überall dabei war. Also dort, von wo man normal nichts zu sehen bekommt."

Sein Freund Dennis Novak feierte unterdessen einen Achtungserfolg auf der ATP-Tour. Er besiegte in Båstad den Belgier Steve Darcis trotz eines 2:5-Rückstands im zwieten Satz 6:2, 7:5 und fordert nun im Achtelfinale den Franzosen Richard Gasquet. Der Weltranglisten-122., der kommende Woche in Gstaad und danach in Kitzbühel aufschlägt, kämpft dabei im vierten Versuch erstmals unter die letzten Acht eines ATP-Turniers einzuziehen.