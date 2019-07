Dominic Thiem gewährt exklusive Einblicke in sein (Tennis-)Leben

Von privaten Aufnahmen aus der Kindheit bis zu noch nie gesehenen Bildern beim French-Open-Endspiel - Österreichs Tennisstar zeigt sich von der Servus-TV-Dokumentation überwältigt.

Interessante Einblicke in die Karriere von Dominic Thiem und in sein Leben abseits vom Tennis hat die exklusive Vorpremiere "Der Thiem-Spirit! Dominic und sein Aufstieg zum Tennisidol" geliefert. Ein Team von Servus TV hatte Österreichs Star von November bis zu den French Open auf Schritt und Tritt begleitet. Mit Bildern u.a. vom Trainingsalltag, von Momenten vor und nach großen Matches sowie mit Privataufnahmen aus seiner Kindheit und Jugend gewährt der 25-Jährige nie gesehene Einblicke. Zudem kamen Größen wie Roger Federer, Rafael Nadal und Thomas Muster zu Wort. "Da sind wieder Erinnerungen hochgekommen. Sensationell, Wahnsinnsjob, unglaublich", zeigte sich Thiem beeindruckt von der Dokumentation, die am 29. Juli (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird. Thiem verrät in der Doku auch Privates, unter anderem, dass er Fan von Schlager-Musik ist. Folglich bekam er nach der Premiere zur Erheiterung des Publikums Gesellschaft seiner Lieblings-Künstler Michelle und Matthias Reim, wenngleich nur in Form von Pappfiguren.

Natürlich war auch das denkwürdige Wimbledon-Endspiel zwischen Federer und Novak Djoković noch Thema. "Dieses Match hat keinen Verlierer verdient gehabt", sagt Thiem, der am Samstag nach Hamburg reist, wo er kommende Woche der Titelfavorit ist. Am 31. Juli in der Nightsession folgt sein erster Auftritt in Kitzbühel. Dort will auch Dennis Novak endlich auf der ATP-Tour aufzeigen. Denn Thiems Trainingspartner und enger Freund verpasste am Donnerstag in Båstad auch im vierten Versuch erstmals ins Viertelfinale einzuziehen. Der Niederösterreicher unterlag dem ehemaligen Top-10-Spieler Richard Gasquet (FRA) 6:4, 3:6, 4:6. Vor Kitzbühel tritt Novak kommende Woche in Gstaad an.