Auf seinem Weg zur Nummer eins sind Novak Djokovic und Rafael Nadal noch außer Reichweite. Dafür ist Österreichs Tennisstar überzeugt, dass ihn seine Kollegen diese Woche in Premstätten bestens vertreten und zum Davis-Cup-Finalturnier bringen.



Netzroller SN

Als Nummer drei der Welt bereitet sich Dominic Thiem in Indian Wells auf seine Titelverteidigung vor. In welch exklusiven Kreis er damit aufgestiegen ist, zeigt die Tatsache, dass es seit 2007, seit dem Beginn der Ära der Big Four, nur ...