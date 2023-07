Dominic Thiem: "Ich muss meinen Weg finden"

Plus

Österreichs Tennisstar stellt sich weiter ein auf "harte Arbeit jede Woche und jedes Match", um noch einmal den Anschluss an die Weltspitze zu finden. Als nächstes am Mittwoch beim "halben Heimturnier" in Umag gegen Jiri Lehecka.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Thiem will in Umag zurück in die Top 100.