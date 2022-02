Dominic Thiem nimmt sich Rafael Nadal zum Vorbild

Für Österreichs Tennisstar ist Rafael Nadal und dessen großartiges Comeback ein Wegweiser.

Seit beinahe einem Jahr wird die Karriere Dominic Thiems von Rückschlägen gebremst. Nun ist es eine Bänderzerrung zwischen den Fingern, als Folge einer Überbelastung, die ihn zur Absage in Córdoba gezwungen hat. Ob er nächste Woche in Buenos Aires oder gar erst Mitte März in Indian Wells auf die ATP-Tour zurückkehrt, ist ungewiss. "Ich habe einige Monate geschuftet und will endlich wieder ein Match spielen, aber damit muss ich leben", sagt Österreichs Tennisstar.

Das Feuer in ihm brenne ...