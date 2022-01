Verneigung vor Rafael Nadal, dem "Besten aller Zeiten"

Medien und Gegner bewundern den Rekord-Grand-Slam-Sieger. Für ihn selbst gibt es Wichtigeres, als 21 Titel.



Netzroller SN

Spanien feiert den "neuen Gott", sogar in Italien ist er nun "unsterblich", und auch Rafael Nadal selbst spricht vom "größten Comeback" seiner Karriere. Medien weltweit überbieten sich nach dem denkwürdigen Australian-Open-Endspiel, in dem der Spanier gegen Daniil Medwedew ein 0:2 in Sätzen drehte, mit Superlativen. Doch in einer Frage ist man sich einig: Mit dem 21. Grand-Slam-Titel sei er zum "Besten aller Zeiten" aufgestiegen. Es ist dies im Wettstreit der "Großen Drei" aber eine Diskussion, an der sich der 35-Jährige ...