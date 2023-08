Geruch nach Marihuana raubt Tennisstars bei den US Open den Atem

Ob Alexander Zverev schon einmal im Wohnzimmer von Snoop Dogg war, ist nicht überliefert. Jedenfalls aber glaubt der deutsche Tennisstar zu wissen, dass es in den vier Wänden des US-Rappers denselben Geruch hat wie auf Platz 17 von Flushing Meadows. "Oh mein Gott, Weed (Gras, Anm.) ist überall. Der Court riecht wie Snoop Doggs Wohnzimmer", sagte Zverev und bestätigte damit seine Kollegen. Seit Marihuana 2022 in New York legalisiert wurde und im angrenzenden Corona Park konsumiert wird, sorgt dies auch bei den Tennisprofis für Irritation - und zeitweise für Atemprobleme. "Ich krieg dann keine Luft und kann nicht weiterspielen", sagte die Deutsche Tamara Korpatsch. Schon Bad Boy Nick Kyrgios hatte in der Vergangenheit erklärt, der Geruch bereite ihm als Asthmatiker Schwierigkeiten.

Von diesen Gerüchen verschont bleiben nur die großen Stadien wie das Arthur Ashe. Dort ging nun aller Voraussicht nach eine der größten Karrieren zu Ende, allerdings auf sehr bittere Art und Weise. Venus Williams war beim 1:6, 1:6 gegen Greet Minnen völlig chancenlos und präsentierte sich körperlich weit von ihrer Topform entfernt. Nach einer abermals langen Verletzungspause wagte Williams mit 43 noch einmal ein Comeback, das ging jedoch daneben. 26 (!) Jahre nach ihrem ersten Endspiel in New York wurde die siebenfache Grand-Slam-Siegerin vom Publikum dennoch mit tosendem Applaus verabschiedet.