Joel Schwärzler - ein Versprechen für Österreichs Tennis

Der 17-jährige Vorarlberger ist trotz einer bitteren Finalniederlage bei den US Open auf den Spuren von Muster, Melzer, Thiem und Co.

Erfolge im Nachwuchs sollten zwar nicht überbewertet werden, Anlass zur Freude geben sie aber allemal - wenngleich die Freude bei Österreichs Tennishoffnung Joel Schwärzler am Ende nicht überschwänglich war. Der 17-jährige Vorarlberger schrammte bei den US Open denkbar knapp, nämlich um einen Punkt, an seinem bisher größten Erfolg vorbei. Im Doppel-Finale hatten Schwärzler und der Italiener Federico Bondioli zwei Matchbälle, mussten sich dem schwedisch-estnischen Duo Max Dahlin/Oliver Ojakaar aber 6:3, 3:6 und 9:11 geschlagen geben. Als Sieger der US-Open-Generalprobe in Kanada und Nummer elf der Junioren-Weltrangliste zählte Schwärzler auch im Einzel zum Kreis der Favoriten, scheiterte dann in New York aber zum Auftakt. Dennoch bleibt der U16-Europameister das größte Versprechen für die rot-weiß-rote Zukunft im Tennis. In seinem Jahrgang ist Schwärzler sogar die Nummer vier der Welt. Daher wird der große Linkshänder auch 2024 noch die U18-Grand-Slam-Turniere bestreiten, aber gleichzeitig den Umstieg ins internationale Herrentennis forcieren.

Wie ihm dieser Schritt gelingt, wird sich weisen. Jedenfalls aber wandelt Red-Bull-Athlet Schwärzler bisher auch auf den Spuren seiner erfolgreichsten Landsleute, die schon im Nachwuchs aufgezeigt hatten. Jürgen Melzer, der Schwärzler seit zwei Jahren in der Südstadt unter seinen Fittichen hat, gewann 1999 in Wimbledon als bisher einziger Österreicher einen Junioren-Grand-Slam-Titel im Einzel. Ins Finale schafften es zudem Barbara Schett (Australian Open 1994), Thomas Muster (French Open 1985) und Dominic Thiem (French Open 2011). Deren weiterer Karriereweg ist auch Schwärzler bekannt und daher wohl Motivation genug für die kommenden Jahre.