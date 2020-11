Jürgen Melzer kann seine Laufbahn in London krönen

Österreichs langjähriges Tennis-Aushängeschild spielt bei den ATP Finals im Spätherbst seiner Karriere noch einmal um einen großen Titel im Doppel.

Im Spätherbst seiner Karriere ist Jürgen Melzer noch einmal ein außergewöhnlicher Auftritt vergönnt. Der 39-jährige Niederösterreicher qualifizierte sich am Freitag endgültig und zum dritten Mal nach 2010 und 2011 für die ATP Finals in London. Durch den Finaleinzug in Sofia sind er und sein französischer Doppelpartner Édouard Roger-Vasselin nicht mehr aus den acht besten Paarungen des Jahres zu verdrängen. "Natürlich sind wir mit dem großen Ziel London in die Saison gegangen. Aber dass ich es wirklich noch einmal erleben darf, ...