Julia Grabher greift nach erstem österreichischem WTA-Titel seit Gastein 2013

Die 26-Jährige steht im Endspiel von Rabat, Sebastian Ofner und unverhofft auch Jurij Rodionov im Hauptbewerb der French Open. Mit Dominic Thiem ist damit ein ÖTV-Quartett in Paris vertreten.

Julia Grabher schickt sich an, das österreichische Damentennis nach einem Jahrzehnt der - überspitzt formuliert - Inexistenz auf internationaler Ebene wieder zum Leben zu erwecken. Die 26-jährige Vorarlbergerin zog in Rabat ins Endspiel ein und spielt damit um den ersten rot-weiß-roten Titel auf der WTA-Tour seit 2013, als Yvonne Meusburger in Bad Gastein gewann. Grabher kämpfte in Marokko die Argentinierin Julia Riera 6:1, 3:6, 7:6(6) nieder und trifft nun auf die Italienerin Lucia Bronzetti. Durch den Finaleinzug schafft der Schützling ...