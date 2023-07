Der Zuschauerandrang beim ATP-Turnier ist auch ohne einen heimischen und internationalen Topstar groß.

Kitzbühel 2023 kann weder einen international großen Namen, noch einen Dominic Thiem in Topform präsentieren - und erwartet dennoch einen Zuschaueransturm wie zu besten Zeiten. Schon am Samstag tummelten sich 3000 Besucher am Turniergelände, wohlgemerkt am ersten Tag der Qualifikation. ...