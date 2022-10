Kitzbühel-Sensation gibt Debüt in der Stadthalle

Filip Misolic ist zurück auf der großen Bühne. Die Lokalmatadore müssen im besten Wien-Feld aller Zeiten abermals über sich hinauswachsen.

Es war heuer eine der Cinderella-Storys im heimischen Sport, als sich ein bis dahin international völlig unbekannter junger Mann in Kitzbühel bis ins Endspiel und damit in kürzester Zeit in die Herzen der Tennisfans spielte. Die Rede ist von Filip Misolic. Der 21-jährige Grazer machte damit das relativ frühe Aus von Dominic Thiem vergessen. Nun ist er wieder zurück auf der großen Bühne. Und er traut sich durchaus zu, diese auch bei seinem ersten Antreten in Wien am Montag (nicht ...