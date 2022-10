Wo Dominic Thiem schon wieder Top 10 ist

Österreichs Tennisstar geht noch wenig leicht von der Hand, ist aber fit und nervenstark wie zu seinen besten Zeiten. Das zeigen zwei Statistiken.

Mehr als fünf Jahre zwischen 2016 und 2021, und das war im selben Zeitraum sonst nur Rafael Nadal gelungen, zählte Dominic Thiem durchgehend zu den zehn besten Tennisspielern. Das klare Ziel von Österreichs Tennisstar ist 2023 in diesen erlesenen Kreis zurückzukehren. Dazu benötigt es noch viele Siege gegen die Besten bei den großen Turnieren. In zwei Teilbereichen hat Thiem seit Juli schon jetzt wieder den Sprung in die Top-10 geschafft. Mit zehn von 13, also 77 Prozent, gewonnenen Entscheidungssätzen sowie ...