Österreich hat wieder ein Weltklasse-Doppel

Alexander Erler und Lucas Miedler ergänzen ich bestens und sind nach dem Turneirsieg in München die Nummer zehn der Jahreswertung.

Alexander Erler und Lucas Miedler haben das ATP-Turnier in München gewonnen. Das rot-weiß-rote Doppel besiegte bei Daviscup-Stimmung im Endspiel das deutsche Topduo Kevin Krawietz/Tim Pütz 6:3, 6:4 und holte damit den vierten Titel in der noch jungen gemeinsamen Karriere. Matchwinner war Erler, wie sein Partner schmunzelnd erklärte: "Alex war entfesselt. Wir haben das vorher auch so ausgemacht: Er gewinnt die Partie und ich halte die Siegesrede." Tatsächlich ergänzen sich die beiden bestens: Erler ist der "Brachiale", der mit Aufschlag und Return Geschosse in seinem Repertoire hat, Miedler der flinke Mann am Netz mit viel Spielwitz und Gefühl. In der Jahreswertung liegt das Duo auf Platz zehn. Österreich hat wieder ein Weltklasse-Paar, das auch um Grand-Slam-Titel mitspielen kann.

Davon hat Novak Djoković 22 auf dem Konto, derzeit

aber keine Form. "Mit diesem Niveau kann ich nicht viele Matches gewinnen", sagte der Serbe in Banja Luka nach dem zweiten frühen Aus in Folge. Djoković hat offenbar Probleme mit seinem Ellbogen, weshalb er für Madrid absagte. Und so bringen sich vor dem ATP-1000-Event in Spanien diese Wochen zwei Jungstars in Position für Roland Garros: Carlos Alcaraz gewann in Barcelona durch ein 6:3, 6:4 im Finale gegen Stefanos Tsitsipas. Und Holger Rune gewann ein verrücktes Endspiel in München, wo er - scheinbar - angeschlagen ein 2:5 gegen Botic van de Zandschulp aufholte, vier Matchbälle abwehrte und den völlig entnervten Niederländer 6:4, 1:6, 7:6(3) bezwang.