Salzburg rüstet sich für den Davis Cup

Die Salzburgarena wird Schauplatz für den Tennis-Länderkampf von Dominic Thiem und Co. im Februar.

Salzburg darf sich mitten im Skiwinter für einen sportlichen Höhepunkt abseits von Schnee und Eis rüsten. Die Salzburgarena wird in den ersten zwei Februartagen zum Schauplatz des Davis-Cup-Weltgruppenduells zwischen Österreich und Chile. Die Entscheidung zwischen den Kandidaten Salzburg und Linz (TipsArena) wird heute, Samstag, bekannt gegeben. Wie die SN zuvor am Rande des Wiener Stadthallenturniers aus dem Umfeld des Landes Oberösterreich erfuhren, hat die Salzburgarena das Kopf-an-Kopf-Rennen für sich entschieden. Zudem hatten sich Salzburgs Verantwortliche schon sehr zuversichtlich gezeigt, dass Dominic Thiem,Oliver Marach und Co. im Kampf um den Einzug ins Finalturnier in der Mozartstadt aufschlagen werden. Salzburg ist damit erstmals seit 1988 in Zell am See Austragungsort eines Davis Cups. Die besten 18 Nationen spielen Ende November 2019 an einem neutralen Ort (Madrid) um den Titel des hoch dotierten, aber im neuen Format viel kritisierten Welt-Länderkampfs.