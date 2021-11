Sascha Zverev - die nächste Nummer eins?

Der Deutsche visiert 2022 seinen ersten Grand-Slam-Titel an und ist erster Jäger von Novak Djokovic.

Mit einer Leistung, die sogar Novak Djoković im Halbfinale und Daniil Medwedew im Endspiel in den Schatten gestellt hat, krönte Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin sein bisher bestes Jahr. Olympiasieger und nun auch noch Weltmeister - und doch gibt es im Tennis jedes Jahr vier noch wichtigere Turniere. Ein Grand-Slam-Titel fehlt ihm noch. "Ich werde alles dafür tun, mir den A... aufreißen, dass es passiert", kündigte der 25-jährige Deutsche an. In seiner Heimat ist Zverev hinter Boris ...