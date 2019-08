Tauber Tennisprofi "will es allen beweisen"

Viele halten das Handicap von Lee Duck Hee für zu groß, doch der 21-jährige Südkoreaner antwortete mit einem Novum auf der ATP-Tour und erntete dafür höchsten Respekt.

Er hört nicht, aber ",Geht nicht' gibt es nicht" - unter diesem Motto bestreitet der Südkoreaner Lee Duck Hee seine Tenniskarriere. Und so hat der 21-Jährige nun in Winston-Salem seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Mit einem 7:6(4), 6:1 über den Schweizer Henri Laaksonen gewann er als erster Gehörloser ein Match auf der ATP-Tour. "Die Leute haben sich über mich lustig gemacht und gesagt, dass es sinnlos ist, Profi zu werden. Ich will allen das Gegenteil beweisen", sagt Lee, der schon die Nummer 130 der Welt war. Sein Handicap kompensiert er mit einer umso besseren visuellen Wahrnehmung und Körperempfindung.

Out-Rufe existieren für ihn nicht, weshalb er oft weiterspielt. Wenn Lee so konzentriert ist, dass er die Spielstandanzeige nicht im Blick hat, dann kommt es auch vor, dass er etwa noch einmal aufschlagen will, obwohl das Game beendet ist. All das soll ihn auf seinem Weg nach oben nicht aufhalten. Die ATP-Tour bleibt das nächste Ziel, vorerst muss er aber noch vermehrt auf der Challenger-Tour antreten.

Dort könnte er künftig auf Andy Murray treffen. Der dreifache Grand-Slam-Sieger kündigte nach seiner Niederlage in Winston-Salem an, sich zunächst auf niedrigerem Niveau wieder Richtung Weltklasse zu orientieren.

Die Tatsache, dass Lee taub ist und dennoch in der erweiterten Weltklasse mitspielt, ringt Murray höchsten Respekt ab: "Es ist ein großer Nachteil, nichts zu hören. Das zu tun, was er macht, ist daher eine große Leistung", sagte der Brite. Tennys Sandgren, dem Murray zum Aufakt unterlegen war, berichtet von einer Erfahrung mit Lee, die dessen Einstellung hervorhebt: "Er kam nach dem Spiel mit einem Google-Übersetzer zu mir und sagte: Was sind meine Schwächen? Man lernt, wie der Gegner den Ball spielt, wenn man hört, wie er ihn trifft. Wenn man das nicht hört, muss man unglaubliches Können und Talent haben." Man darf gespannt sein wozu Lee noch in der Lage ist.