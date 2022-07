Thiem-Fan Bastian Schweinsteiger fühlte sich wie im Bernabéu

Deutschlands Fußballidol war der Stargast und begeistert von der Stimmung beim Sandplatzklassiker in Kitzbühel. Das Fachsimpeln mit Stefan Kraft läutete in der Gamsstadt das Motto "Wintersport trifft Fußball beim Tennis" ein.

Kitzbühel ohne Promis ist wie ein Hahnenkamm-Wochenende ohne Streif - also kaum vorstellbar. Während die Superstars im Winter ihren Platz auf den VIP-Tribünen und Partys schon traditionell in Scharen finden, erhält auch der Tennisklassiker in der Gamsstadt immer mehr "Aufputz" durch die High Society. Um Sehen und Gesehenwerden ist es Deutschlands Fußballidol Bastian Schweinsteiger am Dienstagabend aber nicht gegangen. Der Weltmeister ist seit jeher ein Tennisfan und dank seiner Frau Ana Ivanović sogar zum Insider geworden. "Wir schauen sehr viel ...