Thomas Muster: "Wem das nicht gefällt, ist fehl am Platz"

Österreichs Tennislegende erklärt, warum das ATP-500-Turnier in Wien unabhängig von Dominic Thiem das höchste Level erreicht hat.

Lange Schlangen am Eingang und Volksfeststimmung auf den Rängen - der Klassiker in Wien ist an fünf Tagen ausverkauft. 9500 Zuschauer passen in die Stadthalle. Wer keine Karten mehr ergattert, kann auf dem zweiten Matchcourt auf dem Heumarkt Weltklassetennis hautnah erleben. "Wir haben nicht nur das Starterfeld stetig auf ein neues Level gehoben, und die Leute nehmen es an", sagt Turnierdirektor Herwig Straka. Legende und Turnierbotschafter Thomas Muster fühlt sich zurückerinnert an seine Ära, weiß aber auch: "Es gab Zeiten, ...