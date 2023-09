Warum Kapitän Jürgen Melzer im Davis Cup auf alles vorbereitet ist

Plus

Plus

Plus

Österreich ist gegen Portugal in Schwechat auch ohne Dominic Thiem Favorit. Dass die Papierform im Tennis nirgends so wenig Aussagekraft besitzt wie in einem Länderkampf, hat Melzer selbst schon oft erlebt.

BILD: SN/GEPA PICTURES Kein Österreicher hat im Davis Cup mehr Erfahrung als Rekordspieler und Kapitän Jürgen Melzer.