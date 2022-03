Anrufe, ein Mittel zur Beruhigung

Ich bin unterwegs nach Lemberg. Alle zwei Stunden rufe ich meine Mama in Kiew an. Wenn mein Akku leer wird, verliert sie meine Spur.

Der Zug hält an einer Haltestelle in der Nähe von Ternopil. Wie haben ungefähr die Hälfte der Strecke von Kiew nach Lemberg geschafft. Es gibt Freiwillige an der Haltestelle, die kostenlos Babynahrung und Wasser verteilen.

Eine der Mitfahrenden fährt mit ihren zwei Töchtern zusammen, und sie haben vergessen, sich was zum Trinken mitzunehmen. Sie steigt kurz aus und kommt mit zwei Flaschen in den Händen. Die erste 1,5 Liter Flasche geht an die Kinder. Die andere Flasche hebt ...