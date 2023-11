Ausfallwelle schwächt die Eisbullen gegen Bozen

Weitere zwei Spieler fehlen krankheitsbedingt. Talente der Juniors helfen in Südtirol aus.

Mit dem 3:1-Heimerfolg über Innsbruck hat der EC Red Bull Salzburg am Mittwoch endlich wieder einen überzeugenden und ungefährdeten Sieg gefeiert und damit seine Tabellenführung in der ICE Hockey League weiter ausgebaut. Gegen die Tiroler konnten die Red Bulls die vielen krankheitsbedingten Ausfälle gut kompensieren. Am Freitag in Bozen fehlen Co-Trainer Ben Cooper, der erneut Head Coach Oliver David vertritt, aber noch einmal zwei Spieler mehr. Neben Goalie David Kickert, Benjamin Nissner und Ali Wukovits konnten auch Troy Bourke und Adam Payerl die Reise nach Südtirol nicht antreten. Für sie stiegen die Juniors Maximilian Wurzer und Kalle Myllymaa in den Bus. Der Finne hat in bislang sechs Spielen für die Jungbullen fünf Tore und fünf Assists erzielt und sich zuletzt mit einem Doppelpack gegen Meran für den Einsatz bei den Profis empfohlen.

Die erste Neuauflage des Finalduells der vergangenen Saison konnte Salzburg in der eigenen Halle mit 6:3 für sich entscheiden. Seither haben die Südtiroler aber fünf von sechs Spielen gewonnen. "Wir wissen, was uns in Bozen erwartet. Das ist ein sehr gefährlicher und immer aggressiver Gegner", erklärt Verteidiger Paul Stapelfeldt. "Sie spielen auch gern mit kleinen Mätzchen und versteckten Fouls, da müssen wir uns nach Möglichkeit raushalten und nicht drauf einlassen, denn das ist genau ihr Spiel."