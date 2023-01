Salzburg-Coach McIlvane steht auf Klotens Kandidatenliste

Schweizer Eishockeyclub sucht neuen Trainer für die nächste Saison.

Bereits seit 2019 führt Matt McIlvane den EC Red Bull Salzburg als Headcoach an. Im Vorjahr krönte er seine Aufbauarbeit in der Mozartstadt mit seinem ersten Meistertitel als Cheftrainer und auch heuer zählen die Eisbullen wieder zu den heißesten Titelkandidaten in der ICE Hockey League. Aber auch international hat der Amerikaner durch die starken Leistungen seiner Truppe in der Champions Hockey League bereits für Aufsehen gesorgt.

Kein Wunder also, dass der Name McIlvane immer wieder auf Wunschlisten von Vereinen auftaucht. Nun zeigt auch der EHC Kloten gesteigertes Interesse am Salzburg-Trainer. Der Schweizer Club verliert mit Saisonende Headcoach Jeff Tomlinson aus gesundheitlichen Gründen und sucht bereits intensiv nach einem Nachfolger. Laut der "Neuen Zürcher Zeitung" stehen zwei Namen ganz oben auf der Kandidatenliste: der Schweizer Michael Liniger, der aktuell bei den GCK Lions unter Vertrag steht, und eben McIlvane. Um den Amerikaner soll allerdings auch der AHL-Club San Diego Gulls werben.