Der Kanzler, sein Telefon, was sich ändert und was nicht

Jetzt zu ganz etwas anderem: Wie viele Kleidungsstücke darf der klimatisch akzeptable Mensch noch tragen?

Wer wissen will, wie sich die Zeiten ändern, muss in die Museen, Archive und Bibliotheken gehen. Das Kreisky-Archiv zum Beispiel präsentiert als Fundstück des Monats Oktober den legendären Telefonapparat Bruno Kreiskys aus seinem Wohnzimmer in der Wiener Armbrustergasse - mit extralangem Kabel und Wählscheibe im Standfuß (siehe Bild). Er wirkt heute antiquiert, hatte aber den politisch unschätzbaren Vorteil, dass man damit keine Textnachrichten versenden konnte.

Das legendäre an dem Apparat war, dass jeder den damaligen Bundeskanzler darauf anrufen ...