Alles gut!Alles gut?

Wie eine zeitgeistige Beschwörungsformel klingt es, wie ein Abwehrzauber aus einem Märchen. Wenn es um Alltagsfloskeln geht, dann hat "Alles gut" derzeit die Nase vorn. In allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen ist "alles gut". Auf die Entschuldigung, etwas vergessen zu haben, kommt "Alles gut". Auf die Frage, wie es der Freundin und ihrer Familie geht, lautet die Antwort "Alles gut". Auch im Büro hat "Alles gut" die Überhand. Inflationär breitet sich die alles beschwichtigende Phrase aus. Von den Lieblingsnachbarn ist sie nach Österreich übergeschwappt. "Alles gut" ist für viele das neue Credo, eine Lebenseinstellung fast, bei der die Sehnsucht nach einer heilen Welt mitschwingt. Und ganz schön anstrengend für jene, die sich die Welt nicht so gern rosarot färbeln und mit weniger pathetischen Wörtern wie "passt" oder "in Ordnung" das Auslangen finden.