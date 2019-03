Hanns schaut jetzt nach unten

Das Verhalten von Hanns Guck-in-die-Luft war ein Problem,

allerdings lange, bevor es Smartphones gab. Heutzutage wird

es auf den Straßen für all jene gefährlich, die den Blick nach unten auf den Bildschirm ihres Mobiltelefons senken. Mancherorts wurde bereits reagiert. So gibt es eigene Gehwege für "Smombies" (Smartphone-Zombies) und spezielle Lichtstreifen vor Ampeln - auf dem Boden. Wie wär's damit: Verlegen wir Facebook in die Realität, schauen einander in die Augen und reden miteinander. Das ist definitiv weniger gefährlich.