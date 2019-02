Jeder braucht einen Wasserfall

Wie kommt es nur, dass man nach einem Besuch der höchsten Wasserfälle Europas so tiefenentspannt sein kann? Das dürften sich unsere Freunde vom Krimmler Tourismusverband gefragt haben, als sie von Sounddesignern eine 20-minütige Wasserfall-Meditation für daheim anfertigen ließen. Jetzt kann jedermann in seinen eigenen vier Wänden via Internet dem Rauschen der Krimmler Wasserfälle lauschen. Noch dazu unter Anleitung eines Meditationsprofis: "Eeein-aaatmen - aaaus-aaatmen." Das ist nett. Aber nicht gefühlsecht. Denn zum Krimmler Rauschen benötigt man auch noch den gesunden Wassernebel, den Sie daheim aber nur erzielen können, wenn Sie Ihre Dusche stundenlang eiskalt laufen lassen. Und Eintritt müssen Sie natürlich auch noch verlangen.